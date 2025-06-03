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Marmaris’te Deprem Aydın’da Hissedildi

DİĞER İLLERDE HİSSEDİLDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Aydın merkez ve çevresinde de güçlü bir şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.17’de Marmaris açıklarında, yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Bu sarsıntı, Muğla ve Aydın’ın çeşitli ilçelerinde belirgin şekilde yaşandı.

PANİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Depremi hisseden Aydınlı vatandaşlar, sokağa çıkmayı tercih etti ve kısa süreli bir panik durumu yaşandı. Olay sonrası yerel ekipler, depremle ilgili olumsuz herhangi bir durum olup olmadığını kontrol etmek amacıyla saha tarama çalışmaları yapıyor. Şu ana kadar bölgedeki araştırmalarda olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

ÖNEMLİ

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Afad, Olumsuz Durum Yok, Açıklandı

Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD olumlu haber verdi. Çevre Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Saha tarama çalışmaları sürüyor.
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İzmir Valisi Depremle İlgili Bilgi Verdi

İzmir Valisi Süleyman Elban, Akdeniz'deki deprem sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını duyurdu ve tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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