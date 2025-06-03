Marmaris’te Deprem, Tsunami Beklenmiyor

TSUNAMİK ETKİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, önemli bir tsunamik etkinin öngörülmediğini belirtiyor. Özçelik, “Şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır. Yetkililerden gelecek açıklamalar önemle takip edilmeli. Çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az 1 saat uzak durulması uygun olacaktır” diye ifade ediyor. Ayrıca depremin Marmaris ile Rodos Adası arasında meydana geldiğini ve bazı kurumların depremin büyüklüğünü yaklaşık 6 olarak belirttiğini ekliyor. Özçelik, mevcut deprem şiddetinin ciddi bir tsunamik etki üretmesinin mümkün olmadığını, fakat artçı ya da müteakip olası depremlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

VALİ ELBAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, deprem sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Elban, AFAD verilerine dayanarak şu ifadeleri kullanıyor: “Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İzmir’de de hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” Bu paylaşım, depremin ardından yaşananları ve devletin hazırlığını yansıtıyor.

Halil İbrahim Karabıyık – Fırat Akay / Muğla – İzmir