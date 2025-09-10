Marmaris’te E.T. Ölü Bulundu

Haberler

Muğla’da Ölüm Olayı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Kemeraltı Mahallesi’nde bir fast food zincirinin lojmanı olarak kullanılan binada 33 yaşındaki E.T. ölü bulundu. Olayın detaylarına göre, E.T.’den arkadaşları bir süre haber alamadı. Arkadaşları, E.T.’ye ulaşmak için seslendi fakat cevap alamayınca odasına girdi.

E.T.’nin Durumu

Odaya girdiklerinde E.T.’yi yalnız şekilde hareketsiz halde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, E.T.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Soruşturma Devam Ediyor

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra E.T.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu olayla ilgili soruşturma hala devam ediyor.

