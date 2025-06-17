Marmaris’te Eğlence Hayatı Tartışmalı Devam Ediyor

DENETİMLERİN YANKILARI SÜRÜYOR

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte eğlence hayatının yoğunlaştığı Marmaris’te, bazı işletmelerin turistleri rahatsız edecek şekilde mekânlara çekmeye çalıştığı yönünde gelen şikayetler üzerine denetimler başlatıldı. Emniyet ve zabıta ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmada, kurallara uymadığı tespit edilen 14 işletme ile ilgili kapatma kararı alındı. Alınan karar ile Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmeleri mühürledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖREN GÖRÜNTÜLER

Mühürleme işleminin ardından sosyal medya platformlarında paylaşılan yeni görüntüler dikkat çekti. Özellikle gece saatlerinde çekilen videolar, eğlence anlayışının sınırları zorladığını gösteriyor ve bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekiyor. Bazı vatandaşlar, bu durumu “turizmi rezalete dönüştürmek” olarak nitelendirirken, bazı kullanıcılar da “Burası Tayland mı, Marmaris mi?” gibi sorgulamalar yaptı.

MARKA DEĞERİNE ZARAR VEREBİLİR

Yerel yetkililerden gelen açıklamada, benzer görüntülerin Marmaris’in marka değerine zarar verdiği ifade edildi. Denetimlerin devam edeceği ve hem yerli hem de yabancı turistin huzurunu bozacak her türlü uygulamaya sıfır tolerans gösterileceği belirtildi. Bu önlemler, turizmin sağlıklı bir şekilde gelişmesi adına gerekli bir konu olarak vurgulandı.