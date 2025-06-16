Marmaris’te Eğlence Mekânları Denetlendi

MARMARİS’TE EĞLENCE MEKÂNLARINA DENETİM

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bazı eğlence mekanlarında düzenlenen şovların yerli ve yabancı turistler üzerinde oluşturduğu rahatsızlıklar sebebiyle denetimler başlatıldı. Marmaris Kaymakamlığı’nın verdiği talimatla, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve birçok işletmeyi incelemeye aldı.

DENEYİMLERİ RAPOR EDİLDİ

İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, meşaleli şovlar, çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici davranışlara yönelik şikayetler dikkate alındı. Bunun yanı sıra, belge eksiklikleri gibi mevzuata aykırı durumlar da tespit edildi. Kapatma kararları sonrası, Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri ilgili işletmeleri mühürleyerek kapatma işlemlerini gerçekleştirdi. Bazı işletmeler, sosyal medya hesapları aracılığıyla kapanış kararlarını kamuoyuna duyurdu.

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, tüm işletmelerin mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermeleri ve turizm sezonu boyunca kamu düzenini bozmamaları gerektiği vurgulandı.