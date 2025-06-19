Marmaris’te Eğlence Mekanları Toplantısı Yapıldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TOPLANTI

Marmaris’te kaydedilen ve kamuoyunda büyük tepkilerle karşılaşan görüntüler sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla idari ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı organize edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bu toplantı için Muğla’ya geldi. Karaloğlu’nu Muğla Valiliği’ne geldiğinde, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla’nın ilçe kaymakamları, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 4 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve turizm müdürleri karşıladı.

AHLAKA AYKIRI GÖRÜNTÜLER DEĞERLENDİRİLDİ

Valilikte gerçekleştirilen basına kapalı toplantıda, özellikle sosyal medyada hızla yayılan ve “ahlaka aykırı” olarak nitelendirilen görüntüler ele alındı. Toplantının ana gündem maddesi, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için alınacak idari ve güvenlik önlemlerinin detaylı şekilde gözden geçirilmesiydi. Yapılan değerlendirmelerin, önümüzdeki süreçte benzer olayların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.