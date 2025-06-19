Marmaris’te Eş Zamanlı Denetimler Yapıldı

MARMARİS’TE KONTROLLER ARTIRILDI

Marmaris Kaymakamlığı’nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Uzunyalı Mevkii, Armutalan ve İçmeler mahallelerinde kontroller yapıyor. Spor barlar ve eğlence faaliyetleri düzenleyen kafe ve restoranlara yönelik denetimlerde, “meşale gösterileri, çıplak dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri” inceleniyor.

Geçen hafta bu denetimler sonucunda 2’si süresiz olmak üzere 14 mekan, 3, 7 ve 10 günlük sürelerle kapatıldı. Son olarak İçmeler Mahallesi’nde bulunan 2 işletme için de 3 gün kapatma kararı verildi. Böylece, turistik ilçede gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 2’si süresiz, 14’ü süreli olmak üzere 16 işletme kapatılmış oldu.

Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenen mekanların işletmecileri, iş yerlerinin önüne yeniden açılacakları tarihlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirten yetkililer, “benzer uygulamalarda ısrar eden işletmelerin daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği” konusunda uyarıda bulundu.