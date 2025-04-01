Marmaris’te Fırtına Hayatı Felç Etti

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA MARMARİS’İ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiliyor. Kıyıya sürüklenen tekneler ve ev ile iş yerlerinde meydana gelen çatı hasarları, herkesin dikkatini çekiyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Bodrum ile Kaş arasındaki kıyı şeridi için verilen şiddetli fırtına uyarısının ardından Marmaris’te olumsuz durumlar gözlemleniyor. İlçe merkezindeki balıkçı barınağında bulunan küçük tekneler su alarak batarken, İçmeler Mahallesi’nde bazı teknelerin kıyıya sürüklendiği ve su alarak battığı bildiriliyor. Turunç Mahallesi’nde de rüzgarın etkisiyle bazı iş yerlerinin çatıları çökmüş durumda.

KRİZ MERKEZİ GÖREVE HAZIR

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçedeki fırtına ve yağışların oluşturduğu tehlikelere karşı hazırlanan kriz merkezinin, meteorolojik uyarılar doğrultusunda bayramın ilk gününden itibaren hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde teyakkuzda olduğunu ifade ediyor. Kaya, İçmeler Limanı’nda bazı teknelerin su alarak batmasının yanı sıra, bazı teknelerin kıyıya sürüklendiğiyle ilgili ilgili birimlerin çalışmalarına devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığının altını çiziyor.

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmalar devam ederken, yetkililer fırtınanın etkisinin sürme olasılığına işaret ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Fırtına nedeniyle alınan önlemler ve yapılan çalışmaların, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için önemli bir gereklilik olduğu vurgulanıyor.