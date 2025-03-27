Marmaris’te Fuhşa Zorlama Operasyonu: 2 Tutuklama

MUĞLA’DA FUHŞA ZORLAMA OPERASYONU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuğu fuhşa zorlayan kişilerle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, korsan taksici M.A.’nın 35 BVY … plakalı aracıyla fuhuş amaçlı faaliyet yürüttüğünü belirledi ve harekete geçti.

FİZİKSEL TAKİP BAŞLATILDI

Ekipler, M.A.’nın aracını Turban Kavşağı’ndan itibaren fiziki takibe aldı. Araç, İçmeler Mahallesi’ndeki bir otele geldiğinde, 17 yaşındaki S.K.’nın araçtan inerek otele girdiği, araç sürücüsü M.A. ve onunla birlikte bulunan P.G.’nin ise araçta beklediği görülmeye başlandı. Araç hareket etmeye başladığında, ekipler M.A. ve P.G.’yi yakalamak için müdahalede bulundu ve hemen ardından S.K.’yı da otelden çıktığı sırada gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında otelde konaklayan M.D.’nin ifadesine başvuruldu. M.D.’nin, 3 bin 500 TL karşılığında İzmir’den bir telefon numarası aracılığıyla anlaşma yaptığını ve ödemenin IBAN üzerinden gerçekleştirildiğini belirttiği öğrenildi. Gözaltına alınan M.A. ve P.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakim karşısında ‘Fuhuşa Teşvik ve Yer Temin Etmek’ suçuyla tutuklandı. Ayrıca 18 yaşından küçük olan S.K.’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gözetim altına alındığı bildirildi.