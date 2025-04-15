Marmaris’te Gazeteci Murat Ersan Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Muğla’nın Marmaris ilçesinde görev yapan gazeteci Murat Ersan, yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Olay, Marmaris ilçe merkezi Çıldır Mahallesi 146 Sokak’ta saat 19.00 dolaylarında gerçekleşti.

SALDIRI ve SİVİL REAKSİYONU

Edinilen bilgilere göre, yerel bir dergi ve gazetenin sahibi olan Murat Ersan, yürüyüşü sırasında bir saldırgan tarafından aniden darbe aldı. Bu darbe sonucunda Ersan, başından aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, hızla olay yerinden uzaklaştı. OlayıWitness olan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARDIM VE İNCELEME SÜRECİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ersan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.