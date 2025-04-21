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Marmaris’te Gazeteci Saldırı Soruşturması, Tutuklamalar Var

MARİSA’DA GAZETECİYE SALDIRI SORUŞTURMASI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan’a yönelik gerçekleşen saldırı hakkında başlatılan soruşturmada, 1’i kadın toplam 5 kişi gözaltına alındı. Olay, 15 Nisan’da Çıldır Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Ersan yolda yürürken saldırıya uğradı.

SALDIRIDA GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki kişilerden E.E. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şahıs olan S.N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, diğer 2 kişi de serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturmaya devam edildiği bildirildi.

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