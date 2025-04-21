Marmaris’te Gazeteciye Darbeyle İlgili Tutuklama

MUĞLA’DA GAZETECİ DARBESİYLE İLGİLİ GÖZALTILAR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, gazeteci Murat Ersan’a yönelik bir saldırı sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Çıldır Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası, şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN POLİS ÇALIŞMALARI

Yapılan çalışmalar sonucunda E.E, S.N.Y, K.U, H.T. ve A.G.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, adliyeye sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Adliyeye getirilen zanlılardan E.E. ve H.T., hakim tarafından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili süreç devam ediyor.