Marmaris’te Gazeteciye Saldırı Soruşturması Başladı

GAZETECİ MURAT ERSAN’A YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTILAR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan’a yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Olay, 15 Nisan tarihinde Çıldır Mahallesi 113 Sokak girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Murat Ersan, arkasından yaklaşan bir erkek tarafından muşta ile başına ve yüzüne birçok darbe alarak yaralandı. Saldırı sonrası yere düşen Ersan, hemen hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANIN KAÇIŞ YOLU BELİRLENİYOR

Saldırganın olay yerinden kaçarken kullandığı motosikletin marka ve modeline ulaşan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki aynı renk ve modeldeki toplamda 5 bin 500 motosikleti tek tek inceledi. Yaklaşık 2 bin 500 saatlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde analiz edildi. Elde edilen bilgilere göre, saldırganlar motosikleti Armutalan’da ormanlık bir alana bıraktıktan sonra başka bir araç ile bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

PUSU KURAN ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Emniyetin tüm birimleri ile yürütülen soruşturmada, kamera kayıtlarından bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki kişinin Murat Ersan’ın ofisinin önünde pusu kurduğu belirlendi. Ersan’ın ofisten çıkıp yürümeye başlamasıyla birlikte şüphelilerin peşine düştüğü, daha sonra motosikleti bir ara sokağa bırakarak erkek şahsın saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayın ardından saldırgan motosikletle kaçtı. Plakası olmayan beyaz motosikletin izini süren ekipler, ilçedeki benzer tüm araçlar üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, saldırı anında saldırganın yanında olan kadın ve kaçışa yardım eden diğer şahıslar da gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.