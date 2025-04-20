Marmaris’te Gazeteciye Saldırı Soruşturması Başlatıldı

Gazeteciye Yapılan Saldırı Soruşturmasında Gözaltılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan’a yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, biri kadın toplam 5 kişi gözaltına alındı. Marmaris Çevre Koruma Kod48 Dernek Başkanı olan gazeteci Ersan, arkasından yaklaşan bir erkek kişi tarafından muşta ile başına ve yüzüne vurularak yaralandı. Saldırının hemen ardından yere düşen Ersan, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın İzini Süren Ekipler

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, saldırganın kaçışında kullandığı motosikletin marka ve modelinden hareketle ilçedeki aynı renk ve modelde bulunan 5 bin 500 motosikleti tek tek inceledi. Soruşturma süreci boyunca yaklaşık 2 bin 500 saatlik güvenlik kamera görüntüsü titizlikle analiz edildi. Elde edilen bilgilere göre, saldırganların motosikleti olay sonrası Armutalan’da bir ormanlık alanda bıraktığı ve daha sonra başka bir araçla alındığı tespit edildi.

Kameralardan Elde Edilen Görüntüler

Soruşturma kapsamında, saldırganların olay sırasında Murat Ersan’ın ofisi önünde pusu kurduğu belirlenmiştir. Ersan ofisten çıkıp yürümeye başladığında, şüphelilerin peşine düştüğü ve motosikleti bir ara sokağa bırakarak erkek şahsın saldırıyı gerçekleştirdiği, ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı güvenlik kameralarıyla belirlenmiştir. Plakası olmayan beyaz motosikletten yola çıkarak ekipler, ilçedeki benzer tüm araçlar üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Soruşturma Kapsamında Gözaltılar

Saldırı anında saldırganın yanında bulunan kadın ve kaçışa yardım eden diğer şahıslar da gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden birinin hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilmiştir.