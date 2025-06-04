Marmaris’te Güvenlik Toplantısı Yapıldı

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ VE GÜVENLİK GÖRÜŞÜLDÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılan toplantıda Kurban Bayramı süresince alınacak tedbirler değerlendirildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş toplantısında, Marmaris İlçe Müdürü Samed Seyhan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Jandarma Üst Teğmen Fehmi Kral ile TCSG 310 bot komutanı Üsteğmen Çağrı Çanakçı da yer aldı. Toplantıda, ilçede uygulanan güvenlik önlemleri ve alınan tedbirler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEKNOLOJİYLE DESTEKLENİYOR

Marmaris, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olarak yaz sezonunun açılması ve 4 günlük bayram tatili öncesinde hem karada hem de denizde güvenlik tedbirleri alınıyor. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yapılan asayiş toplantısında “Planlamalarımızı yeniden gözden geçirdik. 496 kolluk personeli, 38 devriye ekibi ve 12 Sahil Güvenlik botuyla görevimizin başındayız” sözlerini dile getirdi. Kaya, Marmaris’in huzurlu ve güvenli bir yer olduğunu ifade ederek, bayram süresince bu güvenli ortamı devam ettirmek için kararlı olduklarını belirtti.

TRAFİK VE DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL DENETİMLER YAPILACAK

Bayram tatilinde yoğunluk beklenen karayollarında, şehir girişinden itibaren kontrol noktaları kurulacak. İlçe genelinde drone destekli trafik denetimleri, devriye araçları ve mobil ekiplerin katılımıyla karayolu güvenliği sağlanacak. Deniz trafiğine de dikkat çeken Kaymakam Kaya, “Sahil Güvenlik ekiplerimiz, Marmaris’in tüm koylarında görevde olacak. Deniz güvenliği açısından da gerekli tüm tedbirler alındı” dedi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI DUYARLILIK VURGUSU

Yangın mevsimine girilirken, Orman İşletme Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ve Milli Park yetkilileri sahada görev alacak. Vatandaşların ateş yakılması ve mangal gibi faaliyetlerde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Kaya, “Geri dönüşü olmayan hatalardan kaçınmak için herkesin duyarlı davranmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, vatandaşların ve misafirlerin karşılaştıkları sorunları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak iletmeleri gerektiğinin altını çizdi. Eğlence mekanları, kırsal bölgeler ve turistik lokasyonlardaki hazırlıkların tamam olduğunu belirten Kaya, “Tüm vatandaşlarımız ve misafirlerimiz, alınan bu tedbirleri sahada açık bir şekilde görecek” dedi.