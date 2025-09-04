Marmaris’te İntihar Girişimi Gerçekleşti

DİKKAT ÇEKİCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Türkiye’nin farklı illerinde yüksek katlı binaların çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, bu kez Marmaris’te ön plana çıktı. Olay üzerine tüm ekipler seferber edildi ve şahıs, çıktığı çatıdan indirilerek karakola götürüldü. Ülke genelinde il ve ilçeleri dolaşarak bu tür girişimlerde bulunan H.İ. isimli şahıs, Marmaris’te de dikkat çekti. Önceki kayıtlara göre, daha önce on yıla kadar intihara benzer eylemlerle zaman zaman gündeme geldiği tespit edildi.

EQUİPLERİN SEFERBERLİĞİ

Bugün öğle saatlerinde Marmaris’in ilçe merkezinde bir şahsın inşaat halinde olan bir binanın çatısına çıktığı yönünde gelen ihbar, 112 Komuta Kontrol merkezi tarafından değerlendirilerek bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, şahsı çıktığı inşaatın çatısından başarılı bir şekilde indirdi. H.İ.’nin, daha önce sahil beldeleri ve diğer illerde yaklaşık 200 kez benzer eylemler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyetin GBT sorgulaması sonucunda H.İ. adlı şahsın ülke genelinde benzer eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Şahsın 265 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan aramasının da bulunduğu ifade edildi. H.İ. ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.