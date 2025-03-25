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Marmaris’te Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

KAZI OPERASYONU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen üç kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanıyor. Şüphelilerin kullandığı araçta ve konakladıkları apartta gerçekleştirilen aramalarda patlayıcı düzenekler, el dedektörleri ve kazı malzemeleri ele geçiriliyor. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Asparan yolundaki dağlık alanda izinsiz kazı yapıldığına dair bilgiler ediniyor.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Kırsal alanda düzenlenen operasyon neticesinde, kaçak kazı gerçekleştiren H. A. (38), A. E. (41) ve H. K. (43) suçüstü yakalanıyor. Şüphelilerin kazı alanında, aracında ve kaldıkları apart odasında yapılan aramalarda üç adet el dedektörü, iki adet patlayıcı düzenek (dinamit), iki adet hilti, bir adet jeneratör, akü ve çok sayıda kazma aparatı elde ediliyor. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılıyor ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildiriliyor.

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