Marmaris’te Karada Ulaşım Yok

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMA FAALİYETİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Armella koyunda, karadan ulaşımın olmadığını belirten bir bölgede 14 düzensiz göçmen tespit edildi. Marmaris ilçesinde Armella Koyu’nda karadan ulaşımı zor bir alanda bir grup düzensiz göçmenin varlığı hakkında bilgi alınmasının ardından, Sahil Güvenlik Botları ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli olay yerine yönlendirildi.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucunda, 12 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bu grubun arasında 4 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Bu durum, bölgede düzensiz göçmen akışının devam ettiğini gösteriyor.

Kırmızı Işıkta Dururken Şarampole İndi

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole indi, ancak kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Aydın’da Araçlar Çarpıştı, 8 Yaralı!

Nazilli'de meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumu kritik olarak belirlendi.

