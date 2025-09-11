Haberler

Marmaris’te Kavga: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

MUĞLA’DA KAVGA VE SONUÇLARI

Marmaris ilçesinde bir barda çıkan kavgada Hüseyin Acet’in (22) hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanması üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler neticesinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Olayda ateş açan kişi olduğu belirlenen 1 şüphelinin polis sorgusu devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Kavga, 8 Eylül’de sabah saat 07.30 civarında Tepe Mahallesi 39. Sokak’taki Barlar Sokağı’nda meydana geldi. Bar işletmecisi Zafer Ç. ile bazı müşteriler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Zafer Ç., tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu esnada başından vurulan Hüseyin Acet ile bacağına kurşun isabet eden 24 yaşındaki Azim Can Nas yaralandı. İkisi de ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak Hüseyin Acet’in durumu ağırdı ve kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından, polis B.S. (27), F.Ç. (21), K.İ. (28), T.İ. (27) ve Zafer Ç.’ye yardım ettiği iddia edilen A.T. (63) isimli şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.S., F.Ç. ve A.T. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, silahı kullandığı belirlenen firari şüpheli Zafer Ç.’nin Selimiye Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti.

Zafer Ç., düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalandı. Onunla ilgili polis işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ÖNEMLİ

