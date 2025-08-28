Marmaris’te Kaybolan Kadın Turist Bulundu

KADIN TURİST KAYBOLDU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın turist kayboldu. Rusya’dan Marmaris’e tatile gelen bu kadın, akşam saatlerinde yürüyüş yapmak için Karya yoluna gitti. Ancak bir süre sonra kaybolarak kendisinden haber alınamadı. Beraber tatil yaptığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURUMLAR SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da olay yerine ulaştı. Ekipler ilk olarak turistin ismini seslenerek ona ulaşmaya çalıştı. Ardından dron ile yapılan taramada turistin yeri belirlendi.

Kısa sürede bulunan Rus turist, bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Yaz aylarında çok sayıda turistin ziyaret ettiği Marmaris’te, doğa yürüyüşleri bu tür olayları da beraberinde getirebiliyor.