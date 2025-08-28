marmaris-te-kaybolan-rus-turist-bulundu

KAYBOLAN TURİST BULUNDU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın turist kayboldu fakat kısa sürede bulundu. Edinilen bilgilere göre, Rusya’dan Marmaris’e gelen kadın turist, akşam saatlerinde Karya yolunda yürüyüşe çıktı. Uzun bir süre kendisinden haber alınamayınca, tatil arkadaşları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekipler Çalışmalarını Başlattı

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da olay yerine gelirken, ekipler önce seslenerek kayıp turist ile iletişim kurmaya çalıştı. Ardından dron ile yapılan tarama sonucunda turistin yeri tespit edildi. Ekipler, kaybolan Rus turist ile kısa sürede iletişim kurarak bulunduğu yerden aldı ve sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürdü.