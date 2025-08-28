Marmaris’te Kaybolan Rus Turist Bulundu

İÇMELER MAHALLESİ’NDE KAYBOLAN TURİST BULUNDU

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde, Karya yürüyüş yolunda kaybolan bir Rus turist, uzun arama çalışmaları sonucunda bulundu. Rusya’dan tatil için Marmaris’e gelen bu kadın turist, doğa yürüyüşü yapmak niyetiyle Karya yürüyüş yoluna girdi. Bir süre sonra kendisinden haber alınamaz hale geldi. Beraber geldiği arkadaşları, kadının kaybolduğunu fark ettiklerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, hemen bölgede arama çalışmalarına başladı. Ekipler önce turistin sesini duydu, ardından drone kullanarak kadının yerini tespit etti. İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş’ın da katıldığı kurtarma operasyonunda, kaybolan Rus turist, bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolü için ambulans ekiplerine teslim edildi.