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Marmaris’te Kayıp Avukat İçin Arama

KAYIP AVUKAT ARANIYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde görev yapan Avukat Kevser Bali’den dün öğleden sonra itibaren haber alınamıyor. Ekipler, kaybolan avukatı bulmak amacıyla detaylı çalışmalar başlattı. Avukat Kevser Bali, bir gün önce sabah saatlerinde Marmaris’teki evinden “işyerine gidiyorum” diyerek ayrıldığı öğrenildi. Fakat daha sonra iş arkadaşına “rahatsızlandım, gelemeyeceğim” şeklinde bir mesaj gönderdi.

HABER ALINAMIYOR

Dün saat 12.00 civarında bir yakınıyla kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Avukat Kevser Bali’den o andan sonra ulaşılamadı. Ailesi, kayıp avukattan haber alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Baba Mehmet Bali, kızının yaşamı hakkında endişe duyduklarını aktararak, “Kızımı gören veya duyanların güvenlik güçleriyle ve benimle irtibata geçmesini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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