Marmaris’te Kaza: İki Ölü, İki Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 4 araç birbirine çarptı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Tolgahan Yaraşlı’nın (22) kontrolündeki 20 AFK 573 plakalı hafif ticari aracın, Marmaris-Muğla kara yolunun Taşhan mevkisinde seyir halindeki 48 BG 135 ve 48 AFE 106 plakalı araçlara çarpmasıyla başladı. Yaraşlı’nın aracı çarpmanın ardından karşı şeride geçerek Türkay Elmalı’nın (48) kullandığı 48 EAP 468 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI GELEN EKİPLER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tolgahan Yaraşlı kaza yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren (23), otomobilin sürücüsü Türkay Elmalı ve Elmalı’nın yanında bulunan İsveç uyruklu April Murphy Maria Cruz (42) ağır yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkay Elmalı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamerada, refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışma anı net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, kaza ile ilgili detayları gün yüzüne çıkarıyor.