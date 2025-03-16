Marmaris’te Kış Trofesi’nin 4. Ayağı Başladı

MARMARİS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ 16. KEZ KÜRESEL YARIŞ DÜZENLİYOR

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 16. kez gerçekleştirilen Kış Trofesi’nin 4. ayak etabı, bugün yapılan ilk gün yarışlarıyla başladı. Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Yunanistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Almanya’dan 350’ye yakın yarışçı, 30 yelkenliyle Marmaris’in maviliklerinde rüzgarla mücadele ediyor.

MIYC Başkanı Zafer Öznur, yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Trofenin dördüncü ayağı geride kalırken, her geçen yarışta hem hava şartları hem de katılım sayısı giderek artıyor. Bu hafta, yarışlara 30 tekne kayıt yaptırdı ve büyük bir rekabet yaşandı.” diyerek katılımın ve rekabetin yüksek olduğunu vurguladı. Öznur, ilk yarışta coğrafi rotada yapıldığını, Karga Adası etrafında dönüldüğünü ve “Yarışa oldukça iyi bir rüzgarla başladık, Boğaz’dan çıkışımız güçlüydü. Ancak parkurun ilerleyen bölümlerinde rüzgar zaman zaman düştü.” açıklamasında bulundu. Üst üste gelen rüzgar değişikliklerine rağmen, yarışın keyifli geçtiğini ekledi.

İLK GÜN YARIŞLARI AŞAMALI OLDU

İlk yarışın ardından, arkadan gelen teknelerin finiş yapmasını beklediklerini ifade eden Öznur, “Bu esnada rüzgar neredeyse tamamen kesildi. Hakem komitesi uzun süre bekledi ve sonunda güneyden 15-16 knot civarında bir rüzgar esti. İkinci yarışta, uzun süredir kullanılan bir rota izlendi ve rüzgarla birlikte heyecan da arttı.” açıklamasını yaptı. Yüksek rüzgarda teknelerin kıyasıya mücadele ettiğini belirten Öznur, yarışların kazasız bir şekilde tamamlandığını dile getirdi.

Pazar GÜNÜ YARIŞLAR KÖRFEZ DIŞINA TAŞINIYOR

Akşam kulübe döndükten sonra işlemlerin halledilip yemeklerin yenildiğini kaydeden Öznur, “Şimdi herkes toparlanıp evine dönüyor. Yarın hava tahminleri yine güzel bir rüzgar gösteriyor. Eğer şartlar uygun olursa, haftanın son yarışını yaparak bu ayağı tamamlayacağız.” diyerek yarışların geleceğine dair beklentilerini paylaştı. Yarışların ikinci günü olan Pazar günü, Netsel Marinadan ayrılan teknelerin rüzgar durumuna göre körfez dışında gerçekleşecek müsabakalar ile sona ereceği bildiriliyor. 4. ayak yarışlarının kazananları, 29 Mart ve 30 Mart tarihlerinde yapılacak 5. ayak yarışlarının ödül töreni ile kupalarını alacaklar.