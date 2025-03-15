Marmaris’te MIYC Kış Yat Yarışları Başladı

MARMARİS’TE YAT YARIŞLARI BAŞLADI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16. kez gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları’nın 4. ayak mücadelesi start aldı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen bu yarışlar, her yıl olduğu gibi yelken sporcularının katılımıyla Marmaris’in eşsiz doğal güzelliklerinde yapılıyor. İlk etabı 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen yarışların 4. ayağı, bu sabah Körfez içinde başladı.

KATILIMCILAR RÜZGÂRLA MÜCADELE EDİYOR

Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Yunanistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Almanya’dan yaklaşık 350 yarışçı, 30 yelkenliyle Marmaris’in denizinde rüzgarla mücadele ediyor. Yarışçılar, hakem heyetinin verdiği start komutuyla birlikte parkura çıkış yapacak. Kış Trofesi’nin 1-2 Mart tarihlerinde yapılacak 3. ayak yarışlarının kazananlarına ise, MIYC kulüp bahçesinde düzenlenecek bir ödül töreniyle ödülleri verilecek.