Marmaris’te Motosiklet Çocuğa Çarptı

TRAJİK KAZA MARMARİS’TE GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Ahmet Can K’nin (26) kullandığı 35 BAV 090 plakalı motosiklet, Camiavlu Mahallesi’nde bulunan Datça Yolu 508. Sokak girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Mehmet Soydemir’e (12) çarptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE GELDİ

Kaza sonrası olay yerine ihbarın yapılması üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ağır yaralanan Görkem Mehmet Soydemir, kazanın meydana geldiği yerde ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ

Kaza sonrasında polis, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.