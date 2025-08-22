Haberler

Marmaris’te Motosiklet Kazası Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Marmaris ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, yol yapım çalışmaları nedeniyle yol kenarına konulan levha ve yığılı parke taşlarına çarpan motosiklet sürücüsü A.K. (35) hayatını kaybetti. Kaza, saat 14:30 sıralarında Yeni Datça yolu üzerinde gerçekleşti. A.K., sürücüsü olduğu 48 AOL 871 plakalı motosikletle, Marmaris Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yol çalışması gereği yerleştirilen çalışma levhasına ve yolda duran parke taşlarına çarptı.

İLK MÜDAHALE VE SON KİTAP

Kaza sonrası motosikletten düşen A.K. yaralandı ve hemen olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Çabuk bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri, A.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi, ancak ne yazık ki kurtarılamadı. A.K.’nin cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris’te meydana gelen bu kaza ile ilgili polis ekipleri, olayın sebeplerini araştırmak amacıyla soruşturma başlattı. Yol yapım çalışmalarının güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gereken bir konu olduğu hatırlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Haberler

Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.