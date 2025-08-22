Marmaris’te Motosiklet Kazası Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Marmaris ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, yol yapım çalışmaları nedeniyle yol kenarına konulan levha ve yığılı parke taşlarına çarpan motosiklet sürücüsü A.K. (35) hayatını kaybetti. Kaza, saat 14:30 sıralarında Yeni Datça yolu üzerinde gerçekleşti. A.K., sürücüsü olduğu 48 AOL 871 plakalı motosikletle, Marmaris Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yol çalışması gereği yerleştirilen çalışma levhasına ve yolda duran parke taşlarına çarptı.

İLK MÜDAHALE VE SON KİTAP

Kaza sonrası motosikletten düşen A.K. yaralandı ve hemen olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Çabuk bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri, A.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi, ancak ne yazık ki kurtarılamadı. A.K.’nin cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris’te meydana gelen bu kaza ile ilgili polis ekipleri, olayın sebeplerini araştırmak amacıyla soruşturma başlattı. Yol yapım çalışmalarının güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gereken bir konu olduğu hatırlatıldı.