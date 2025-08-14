Marmaris’te Motosiklet Kazası Meydana Geldi

MARMARİS’TE MOTOSİKLET KAZASI

Marmaris ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında sürücü hafif yaralanıyor. Vatandaşlar, bu tür kazaların sıkça yaşandığına dikkat çekerek, yetkililerden önlem alınması için çağrı yapıyor. Kaza, Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi’ndeki Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi.

KAZA DETAYLARI VE YARDIM GİRİŞİMLERİ

Edinilen bilgilere göre, motosikletin kayması nedeniyle kaza gerçekleşiyor. Devrilen motosikletten düşen sürücü, hafif yaralanarak olay yerinden kaldırılıyor. Kazayı gören vatandaşlar, durumu acil çağrı merkezine bildiriyor. Yaralı sürücü, çevredeki insanların yardımıyla yol kenarına alınıyor.

SÜREKLİ KAZA YAŞANAN BÖLGEYE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Yeniyol Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi üzerindeki eski Datça yolu karşısında yer alan ışıkların bulunduğu beton yolda da sürekli kazaların meydana geldiği ifade ediliyor. Vatandaşlar bu konuda yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.