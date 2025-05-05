Marmaris’te Motosiklet Kazası Oldu

KAZA HUSUSUNDA ÖNEMLİ BİR OLAY YAŞANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosikletin çarpması sonucu 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, Camiavlu Mahallesi’nde akşam saat 18.45 sıralarında yer alan bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.C.K. (26) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savruldu ve sürücü de motosikletten düştü.

KAZA SONRASI YARDIM GELDİ

Kazayı gören çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Görkem Soydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin sürücüsü A.C.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.C.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TRAFİK AKIŞI YENİDEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Yeni Datça yolu, olay yerindeki incelemelerin ve Soydemir’in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.