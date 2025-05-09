Marmaris’te Orman Temizliği Etkinliği Yapıldı

ORMAN BENİM ETKİNLİĞİ MARMARİS’TE GERÇEKLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanları korumak ve yangınları önlemek amacıyla “Orman Benim” etkinliğini Marmaris’te düzenledi. Yaklaşık 500 metrekarelik alanda bir saat içinde bir römork dolusu çöp toplandı. Bu kampanya, orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden biri olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde hayata geçirildi.

KAMPANYANIN TEMELİ TEMİZ ORMANLAR

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, etkinlik öncesinde konuştu. “Orman Benim’ kampanyası, son iki yıl içinde Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülmektedir. Burada, yol kenarlarında ve orman içinde yangına sebep olabilecek yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Temiz bir ormana sahip olmak için böyle bir kampanya başlatıldı,” dedi. Kampanyanın Türkiye’de ilk kez bu bölgede başladığını vurguladı ve “Temiz Bir Orman, Orman Benim” projesinin önemini aktardı.

ORMANLAR HERKESİN ORMANLARI

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, etkinlikte “Ormanımız temiz mi, değil mi? Şimdi toplanan çöplere beraber bakacağız” dedi. Kaymakam Kaya, topladığı çöpleri göstererek, “Gerçekten ormanlar hepimizin ve yangınlar için en büyük risk olan cam parçalarını görüyoruz,” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, lütfen doğamıza sahip çıkalım,” şeklinde çağrıda bulundu. Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli kısmının önleme olduğuna dikkat çekti ve ağaç diplerinin temizlenmesi gerektiğini belirtti.

GENÇ GÖNÜLLÜLERDEN ÖNEMLİ UYARI

Gönüllü olarak etkinliğe katılan 12 yaşındaki Mustafa Güldal, “İnsanların çöp atması, kendi geleceklerini riske atıyor. Bu, gerçekten insan zekasına sahip birinin yapacağı davranış değil,” şeklinde görüş belirtti. En çok alkol içki şişeleri ve mangal atıkları toplandığını belirten Güldal, “Doğada vakit geçirmek istiyorsanız, bunu düzgün yapmalısınız. Belirlenen mesire alanlarında piknik yapabilirsiniz, ama lütfen çöp atmayın,” diye ekledi.

Marmaris’e bağlı Adaköy Mahallesi Aktaş mevkiinde düzenlenen etkinliğe, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ile orman işletme şefleri, orman işçileri, Milli Parklar görevlileri ve diğer resmi kurumların temsilcileri katıldı.