Marmaris’te Orman Yakma Cezası Uygulandı

ÇEVRE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK MÜDAHALE

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ormana yakın bir evin önünde temizlik ateşi yakan bir kişiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Beldibi Mahallesi’nde bir vatandaşın evinin önünde ateş yakması, orman alanında tehlikeye neden olabiliyor. Devriye görevini sürdüren Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bu durumu fark ederek hızlı bir şekilde müdahale etti ve ateşi söndürdü. Yakaladığı ateşten dolayı vatandaşa yasal işlem uygulandı.

ALANDA YANGIN RİSKİ UYARISI

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hassas bir dönemde bulunulduğunu hatırlatıyor ve özellikle rüzgarlı havalarda dışarıda ve orman kenarlarında ateş yakılmaması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, “Ufacık bir kıvılcım büyük felaketlere yol açabilir” diyerek halkı dikkatli olmaya çağırıyor. Yangın güvenliğini sağlamak ve çevre koruma bilincini artırmak amacıyla, vatandaşların bu tür faaliyetlerde dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

