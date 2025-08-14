Marmaris’te Orman Yangını Sonrası Yenilenme

ORMAN YANGINLARI SONRASI YENİDEN YEŞERME SÜRECİ

Muğla’nın ünlü turistik ilçesi Marmaris’te, üç yıl önce meydana gelen orman yangınlarının ardından zarar gören bölgeler, uygulanan doğal ve suni gençleştirme, tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmaları ile yeniden yeşermeye başladı. Marmaris’in Bördübet mevkisinde, 21 Haziran 2022’de meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangınla mücadeleye 44 helikopter, 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile toplamda 5 bin 700 personel katıldı. Ekiplerin, hem havadan hem de karadan yaptığı müdahaleler sonucunda yangın, 5’inci günde kontrol altına alındı. Ne yazık ki, 4 bin 392 hektar orman alevlere teslim oldu. Yangının çıkarıldığı iddia edilen Sacit Ayhan, soruşturma kapsamında tutuklandı.

YENİLENME VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sonrası bölgedeki çalışmalara hemen başladı. Bördübet ve Değirmenyanı’ndaki alanlar, yanan ağaçlardan hızla temizlenerek yeniden düzenlendi. 930 hektarlık alanda doğal yenileme gerçekleştirilirken, 2 bin 630 hektarlık alanda tohum serpme yöntemiyle suni gençleştirme çalışmaları uygulandı. Ayrıca, 600 hektar alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Zor arazilerden oluşan 232 hektarlık bölgede ise tohum takviyesi yapıldı. Yeni dikilen fidanların boyları, yer yer 60 santimetreyi geçerek, bölgenin yeşile dönüşüne dair umut verici sinyaller sunuyor.