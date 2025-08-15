Marmaris’te Oto Kazasında 4 Yaralı

KAZA VE YARALILAR HAKKINDA BİLGİLER

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Marmaris-Muğla Karayolu Okluk Kavşağı’nda saat 12.30’da gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 35 ARS 072 plakalı kamyonet 34 HGA 305 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Bu kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine bölgeye hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahale gerçekleştirdi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.