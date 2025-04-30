Marmaris’te Rüzgar Yetersizliği Yarışları İptal Etti

YARIŞLAR GERÇEKLEŞMEDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası’nda üçüncü gün yarışları, rüzgar yetersizliği ve sağanak nedeniyle gerçekleştirilemedi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyonada, Türkiye dahil olmak üzere ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan’dan 19 yelkenli yat ve 170 sporcu yer alıyor.

BEKLEYİŞ SONUCU YARIŞLAR İPTAL OLDU

Bağlı oldukları Netsel Marina’dan ayrılan yatlar, üçüncü gün yarışlarının başlamasını bekliyor. Uzun bir bekleyişin ardından, rüzgar yetersizliği ve sağanak yağış nedeniyle başhakem Ezgi Kalaycı yarışların yapılamayacağına karar vererek yatları tekrar marinaya gönderdi. Şampiyona, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.