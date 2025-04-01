Marmaris’te Şiddetli Fırtına Mahsuru Kaldı

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİSİ

Muğla’nın Marmaris ilçesi, etkili olan şiddetli yağış ve fırtınadan olumsuz etkilendi. Bu durum, teknelerin kıyıya sürüklenmesine ve ev ile iş yerlerinin çatılarında hasar meydana gelmesine yol açtı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Kaş arasındaki kıyı şeridi için şiddetli fırtına uyarısı yaptıktan sonra, Marmaris’te de benzer olumsuzluklar görüldü.

TEKNELERİN DURUMU

İlçe merkezindeki balıkçı barınağında küçük tekneler su alarak batarken, İçmeler Mahallesi’nde bazı tekneler kıyıya sürüklendi ve bir kısmı su alarak battı. Turunç Mahallesi’nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatılarının çökmesi sonucunda ciddi hasarlar meydana geldi.

KRİZ MERKEZİ İLE MÜDAHALELER

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçede yaşanan fırtına ve yağışla ilgili öncelikli olarak kurulan kriz merkezinin, meteorolojinin uyarılarına göre bayramın ilk gününden itibaren hem ilçe merkezinde hem de kırsal alanlarda teyakkuzda olduğunu belirtti. Kaya, “İçmeler Limanı’nda bazı tekneler su alarak battı, bazıları ise kıyıya sürüklendi. İlgili birimler müdahale için çalışmalarını sürdürüyor ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı” dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Ekipler, sahada çalışmalarını sürdürürken, yetkililer fırtınanın etkisini devam ettirebileceğini ve vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Bu durumda herkesin tedbir alması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.