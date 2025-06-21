Marmaris’te Silahlı Çatışmada Bir Kişi Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Marmaris’in Tepe Mahallesi’nde, iki grup arasında dün sabah erken saatlerde meydana gelen bir silahlı çatışmada, Çağlar Koç hayata veda etti. Olay, saat 04.40 sıralarında gerçekleşti ve henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında başlayan silahlı çatışma, Koç’un ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SÜREÇ VE GÖZALTILAR

Yaşanan olayın ardından, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çatışmanın gerçekleştiği bölgede geniş bir araştırma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek, kavgaya karışan şüphelileri belirledi. Yapılan soruşturma sonucunda, Koç’un ölümünden sorumlu tutulan E.S. ve O.Ç., düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklandı.