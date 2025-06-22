Marmaris’te Silahlı Kavga, İki Tutuklama

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir gencin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüphelinin tutuklandığı bildiriliyor. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs’ta tabancayla vurulup hayatını kaybeden 27 yaşındaki Çağlar Koç’un ölümüne sebep olan silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen E.S. ve O.Ç’yi gözaltına alıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanıyor.

KAVGA SONUCUNDA BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 36 Sokak’ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan silahlı kavgada, mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan Ç.K, Marmaris Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale ve tedaviye rağmen kurtarılamıyor. Bu olay, ilçede büyük bir üzüntü ve infialle karşılanıyor.