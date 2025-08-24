Marmaris’te Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

POLİS BOTU İLE KURTARILMA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bedir Adası yakınlarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 8 metrelik fiber tekne ve içindekiler, polis botuyla kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Marmaris açıklarında bir teknenin sürüklendiğini fark eden diğer teknelerdeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yapılan ihbar üzerine Marmaris Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan KB-4803 kontrol botu ile hızla bölgeye ulaştı.

GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILDI

Motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber tekne üzerindeki, arasında çocukların da bulunduğu 7 kişi, polis botuna alındı ve güvenli bir şekilde Marmaris Limanı’na götürüldü. Kurtarılan vatandaşların ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Arızalı botun yolcuları, kendilerine süratle ulaşan deniz polislerine teşekkür etti.