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Marmaris’te Tefecilik Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik iddialarıyla ilgili olarak mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden, aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı’nın da bulunduğu 8’i tutuklandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar sonucunda, 25 Mart 2025 tarihinde Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak tefecilik amacıyla suç örgütü kurma suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslar yakalandı.

OPERASYON DETAYLARI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Muğla ve Diyarbakır’da düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi ele geçirdi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. İçlerinde Marmaris Esnaf Odası Başkanı M.A.’nın yer aldığı A.Ş, A.Y, V.A, H.K, S.S, E.Y ve H.Ş. tutuklanırken, Z.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEVAM EDEN ARAMALAR

Dosya kapsamında iki kişinin daha aramasının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Bu olay, hukuk sisteminin tefecilik ve organize suçlarla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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