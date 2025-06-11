Marmaris’te Tekne Kıyı Emniyetiyle Kurtarıldı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi barındıran tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarılıyor. Marmaris açıklarında meydana gelen olayda, makinesi arızalanan 22 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 isimli hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeğe alınıyor.

KURTARMA İŞLEMLERİ EMNİYETLE TAMAMLANDI

Kurtarma operasyonu sonrasında tekne, Kumlubük Koyu’na emniyetle yanaştırılıyor. Ekiplerin hızlı müdahalesi, teknenin ve içinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlıyor ve olası bir tehlikenin önüne geçiyor. Bu tür operasyonlar, deniz güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.