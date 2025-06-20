Marmaris’te Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

TRAFFİK DENETİMLERİ YAPILDI

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri ile Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda; 13 safari aracı, 116 motosiklet ve 36 başka araç incelendi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan 98 motosiklet sürücüsüne toplamda 109 bin 578 TL para cezası kesildi. Bununla birlikte, haciz ve yakalama kaydı bulunan 4 safari aracı ile hatalı park eden 4 üç tekerlekli motosiklet, otoparka çekildi. Trafik ekiplerinin denetimlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi.