Marmaris’te Tütün Denetimi Yapıldı

DENETİM FAALİYETLERİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, araç içinde tütün kullanımı konusuna dikkat çekmek amacıyla farkındalık denetimi yaptı. Etkinlik, Marmaris Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ticari ve özel araç sürücüleri ile yolculara tütün ürünlerinin zararlarını anlatan broşürler dağıtıldı.

TÜTÜNÜN ZARARLARI ANLATILDI

Ekipler, 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun çerçevesinde, araç içerisinde sigara içmenin sağlık ve trafik güvenliği açısından yarattığı riskleri sürücülere ve araç içindeki yolculara anlattı. Yetkililer, denetimlerin amacının halkı tütünün zararları hakkında bilinçlendirmek ve yasalara uyumu teşvik etmek olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin her ay düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.