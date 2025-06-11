Marmaris’te Üç Araçla Kaza Oldu

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MUĞLA’DA MEYDANA GELDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, şans eseri yaralanan kimse olmadı. Kaza, Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde saat 17.30 dolaylarında oldu. Alınan bilgilere göre, hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir araç, karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Arka planda gelen üçüncü araç ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

KAZA SONRASI HIZLA MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Şans eseri kaza sonucunda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmazken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Marmaris-Datça karayolu, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme çalışmalarına başlandı.