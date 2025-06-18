Marmaris’te Uygunsuz Gösterilere Tepki Var

Marmaris’te Tartışma Yaratan Görüntüler

TATİL BELDESİNDE SORUNLAR ARTIK GÜNDEME GELİYOR

Türkiye’nin popüler tatil noktalarından biri olan Marmaris, sosyal medyada yayılan tartışmalı görüntülerle bir kez daha eleştirilerin odağı oldu. Eğlence mekanlarında “şov” adı altında gerçekleştirilen müstehcen gösteriler bu defa tur teknelerine taşındı. Bir tur teknesinden paylaşılan videoda, ‘önlük’ giymiş bir erkeğin uygunsuz hareketleri ve turistleri rahatsız eden davranışları dikkat çekti. Bu tür davranışlar, bölgeye gelen turistlerin rahatsız olmasına neden olarak, Marmaris’in itibarını sağlama almakta zorlandığını gösteriyor.

Tartışmalı görüntüler üzerine hızlı bir tepki veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili iç mekanizmalardan sorumlu isimleri görevlendirdiğini bildirdi. Yerlikaya, “2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez!” diyerek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

DENETİMLER ARTIYOR

Yerlikaya ayrıca, Muğla’da güvenlik birimlerinin katılımıyla bir toplantı yapılacağını duyurdu. Toplantıda “alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili” ön bilgiler paylaşılacak. “Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır.” ifadeleriyle, durumu kontrol altına alma sözü verildi.