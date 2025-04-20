Marmaris’te Yangın Ekiplerce Söndürüldü

YANGIN MARMARİS’TE BİR MOTORYATTA ÇIKTI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir motoryatta çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Orhaye Martı Marina’da gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, 15 metre uzunluğundaki motoryatta henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar, durumu derhal ekiplere bildirdi. İhbar sonrası, Datça Liman Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-2 botu yangına anında müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması sonucunda yangın söndürülürken motoryatta maddi hasar ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.