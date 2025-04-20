Marmaris’te Yangın, KEGM Müdahale Etti

TEKNE YANGINI MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir tekne alevlere hibret etti. Orhaniye Mahallesi’nde bulunan bir marinada bağlı olan teknede henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın durumu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerine bildirildi.

KEGM EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangının ihbar edilmesi üzerine “KIYEM-2” hızlı tahlisiye can kurtarma botu hemen bölgeye gönderildi. KEGM ekipleri, yangını ustalıkla söndürdü. Söndürme işleminin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirilerek, yangının kontrol altına alındığı doğrulandı.