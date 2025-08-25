Haberler

Marmaris’te Yangın Tehlikesi Uyarısı Yapıldı

TEMİZLİK ATEŞİ YANGINA NEDEN OLDU

Marmaris’in Beldibi Mahallesi’nde bir vatandaşın evinin yanında yaktığı temizlik ateşi, ormana yakın bölgede tehlikeye yol açtı. Olay, devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içinde fark edildi. Ekipler, hızlı bir müdahaleyle ateşi söndürdü. Şahıs, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla yasal işlem yapılması amacıyla gözaltına alındı. Olay, çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti ve duyarsız vatandaşa cezai işlem uygulandı.

YANGIN RİSKİNE DİKKAT!

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hassas dönemde bulunulduğunu belirtti. Özellikle rüzgarlı havalarda, her ne amaçla olursa olsun, dışarıda ve ormana yakın bölgelerde ateş yakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, “Ufacık bir kıvılcım büyük felaketlere yol açabilir” diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

