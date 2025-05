Marmaris’te Yat Şampiyonası Sona Erdi

YARIŞMA SONA ERDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 5 gün süren heyecan dolu yarışların ardından sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) tarafından düzenlenen bu organizasyonda, Türkiye ile birlikte ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan’dan toplam 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele etti.

ANTRENMAN TURLARI VE YARIŞ SAMANYASI

Netsel Marina’dan hareket eden yatlar, beşinci gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı. Başhakem Ezgi Kalaycı, rüzgarın yönü ve şiddetine bağlı olarak belirlediği parkurda yatların başlangıcını gerçekleştirdi. ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarında yarışan yatlar, koy içinde rüzgarın az olmasından dolayı yalnızca tek bir yarışla şampiyonayı tamamlamak zorunda kaldı.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Organizasyon kapsamında, her sınıfta ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şu şekilde sıralandı:

– ORC-A: 1- Brozex (Sergei Musikhin), 2- Frogfoot (Sergei Bryuzga), 3- Magic Twelve (Maxim Taranov)

– ORC-B: 1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov), 2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov), 3- Buyan (Sergei Karayaev)

– ORC-C: 1- Wizard (Pavel Karachov), 2- Jason (Denis Shari), 3- You Too (Vasily Echin)

– ORC-D: 1- Aleksandriya (İlya Strakh), 2- İvana (Aleksei Brunov), 3- Stormy (Tunca Çalışkan)