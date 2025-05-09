Marmaris’te Yat Yarışları Tamamlandı

YARIŞLAR TAMAMLANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna’dan 37 yelkenli yat ve yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Başhakem Ezgi Kalaycı’nın düzenlediği brifingin ardından, Marmaris Körfezi’nde start alan yarışlar, Datça Körmen, Körmen-Datça, Datça-Söğüt ve Söğüt’ten başlayarak Marmaris’te sona erdi.

KUPALAR GİDİYOR

ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıflarında toplam 4 yarış düzenleyen yelkencilere, yarın yapılacak özel bir törenle kupaları takdim edilecek. Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları’nda sınıflarına göre elde edilen ilk üç dereceyi kazanan yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:

ORC-A

1- Eker 40 (Nikita Vavilov)

2- Brozex (Sergey Musikhin)

3- Magic Twelve (Maxim Taranov)

ORC-B

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- Courrier Du Coeur (Sergei Kazantcev)

3- X Prime (Vartan Arutyunyan)

ORC-C

1- Jason (Boris Burmentev)

2- Fox L (Aliaksandr Racheeuski)

3- Buran (Alexey Moskvin)

ORC-D

1- İvana (Kirill Bulatov)

2- Valentina (Viktor Zakharov)

3- Omani (Anton Velskii)

ORC-E

1- Stormy (Tunca Çalışkan)

2- Looping (Juriy Suhuvalov)

3- Hang Loose (Yulia Ramazanova)